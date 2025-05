«Golfressort aarau-WEST» vermittelt Feriengefühle

Ein schmuckes Golfressort mit Charme

Die Infrastruktur und Räumlichkeiten des Restaurants wurden mit einem Rundgang zugänglich gemacht und das Hotel gab Einblick in drei verschiedene Zimmer. In der Summe aller Anlagen kann man guten Gewissens von einem schmucken Golfressort mit viel Charme sprechen, das hier in Oberentfelden entstanden ist. Von der Projektierungsphase bis hin zum Bau der neuen Infrastruktur wurde unter dem Motto «von Golfern, für Golfer» darauf geachtet, dort wo möglich, Gewerbebetriebe von Clubmitgliedern zu berücksichtigen. Das sei zu etwa einem Viertel des Gesamtvolumens gelungen, sagt Fabian Muntwyler, der Direktor «Hotel aarau-WEST», inklusive Golfrestaurant «New Clubhouse». Ein Restaurant, das durch sein stilvolles Ambiente besticht und auf seiner Terrasse den Blick ins Grüne freigibt. Eine Oase der Ruhe, inmitten einer pulsierenden Region.

Chefkoch Sebastian Egner garantiert für eine nachhaltige, gutbürgerliche Küche, in welcher das bewährte Wienerschnitzel ebenso seinen Platz hat, wie moderne, nachhaltige Gerichte. «Unsere Karte hat für alle Geschmäcker das Passende», sagt Fabian Muntwyler und macht bei dieser Gelegenheit auf den Brunch aufmerksam, der jeden Sonntag auf dem Programm steht.

Für alle etwas gilt auch in Bezug auf das Angebot für Events und Anlässe jeglicher Art: «Wir haben bei uns Bankette, Hochzeiten, Jubiläen, Firmenseminare, Klausurtagungen, Geschäftsessen, Diplomfeiern bis hin zu Generalversammlungen von Vereinen».