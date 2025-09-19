 
Modern wohnen im «Wohnpark Alte Mühle»: Hier verbinden sich historische Kulisse und zeitgemässer Wohnkomfort zu einem lebendigen Quartier. 
Bild: RAN
Suhr

Grosse Nachfrage nach den neuen Wohnungen

 
- zuletzt aktualisiert am 19.09.2025 14:21
19.09.2025 14:21
Sponsored Content
Rund ein Jahr nach der Grundsteinlegung wurde auf dem Suhrer Huggler-Areal das Richtfest des «Wohnpark Alte Mühle» begangen. Während die Bauarbeiten zügig voranschreiten, laufen Verkauf und Vermietung der 136 Wohnungen bereits auf Hochtouren.

Über 150 Handwerkerinnen und Handwerker, Bauleiter, Ingenieure, Planer, die Bauherrschaft der Swica sowie zahlreiche Gäste nahmen am Donnerstag am Richtfest teil. In ihren Ansprachen dankten Vertreter der Swica und des Generalunternehmers Halter AG allen Beteiligten für den grossartigen Einsatz. «Dank euch allen wächst hier etwas, das Suhr noch lange Freude machen wird», betonte Oliver Schnyder, dipl. Architekt FH und Portfolio Manager Immobilien bei Swica.

Hoch das Glas am Richtfest (von links): albert Kiefer, Katharina Meier, Oliver Ernst (alle Projektleitung Halter AG) und Oliver Schnyder (Bauherrschaft Swica).  
Bild: RAN

Die letzten Geschosse sind betoniert, die Dächer abgedichtet – der «Wohnpark Alte Mühle» nimmt Gestalt an. Bis Ende 2026 entstehen rund um die denkmalgeschützte Alte Mühle zehn Wohnblöcke mit 136 Wohnungen.

Packen auch beim Essen kräftig zu: Über 150 Handwerkerinnen und Handwerker genossen beim Richtfest ein wohlverdientes, währschaftes Znacht als Wertschätzung für ihren Einsatz.
Bild: RAN

Individuelles Wohneigentum

Zwei neue Mehrfamilienhäuser bieten 23 Eigentumswohnungen im mittleren Preissegment – von 2.5 bis 5.5 Zimmern. 16 dieser Wohnungen sind bereits reserviert. Offene Raumlayouts, erdige Farbtöne und hochwertige Materialien schaffen eine stilvoll-komfortable Wohnatmosphäre, die sich nach eigenen Wünschen veredeln lässt.

Visualisierung aus der Vogelperspektive: Zehn Mehrfamilienhäuser gruppieren sich rund um die historische Alte Mühle und bilden ein modernes, grünes Quartier.
Visualisierung: ZVG

Attraktive Mietwohnungen

Neben dem Stockwerkeigentum entstehen 113 Mietwohnungen in Grössen von 2.5 bis 5.5 Zimmern. Auch hier sorgen natürliche Farbtöne und sorgfältig ausgewählte Materialien für ein harmonisches Ambiente. Rund die Hälfte der Mietwohnungen ist schon reserviert. Zwei Musterwohnungen stehen Interessierten bereits jetzt zur Besichtigung offen.

Das Herzstück des neuen Quartiers bildet die renovierte Alte Mühle mit Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss und drei Wohnungen. Sie wird zum lebendigen Begegnungsort für alle Bewohnenden – mit Beeten zum gemeinsamen Gärtnern, Raum für Freizeitaktivitäten und Platz für nachbarschaftlichen Austausch.

Helle, offene Wohnräume mit hochwertiger Küche: Die Innenvisualisierung zeigt den modernen Wohnkomfort der neuen Eigentums- und Mietwohnungen.
Visualisierung: ZVG

In sicheren Händen

Mit Swica als Eigentümerin steht hinter dem Projekt eine Organisation, die sich dem Wohlbefinden verpflichtet fühlt. Die Vermarktung übernimmt Primus Property, ein regional verankertes Expertenteam, das Interessierten unter www.altemuehle-suhr.ch umfassende Informationen und persönliche Beratung bietet. RAN

Kontakt
Primus Property AG
Matthias Schaeppi, Immobilienberater
E-Mail: m.schaeppi@pripro.ch
Telefon: +41 62 503 52 52

So könnte der «Wohnpark Alte Mühle» nach der Fertigstellung aussehen – mit viel Grünraum, Begegnungsflächen und einladenden Wegen.
Visualisierung: ZVG
