Modern wohnen im «Wohnpark Alte Mühle»: Hier verbinden sich historische Kulisse und zeitgemässer Wohnkomfort zu einem lebendigen Quartier.

Bild: RAN

Grosse Nachfrage nach den neuen Wohnungen

Rund ein Jahr nach der Grundsteinlegung wurde auf dem Suhrer Huggler-Areal das Richtfest des «Wohnpark Alte Mühle» begangen. Während die Bauarbeiten zügig voranschreiten, laufen Verkauf und Vermietung der 136 Wohnungen bereits auf Hochtouren.