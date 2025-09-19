Grosse Nachfrage nach den neuen Wohnungen
Über 150 Handwerkerinnen und Handwerker, Bauleiter, Ingenieure, Planer, die Bauherrschaft der Swica sowie zahlreiche Gäste nahmen am Donnerstag am Richtfest teil. In ihren Ansprachen dankten Vertreter der Swica und des Generalunternehmers Halter AG allen Beteiligten für den grossartigen Einsatz. «Dank euch allen wächst hier etwas, das Suhr noch lange Freude machen wird», betonte Oliver Schnyder, dipl. Architekt FH und Portfolio Manager Immobilien bei Swica.
Die letzten Geschosse sind betoniert, die Dächer abgedichtet – der «Wohnpark Alte Mühle» nimmt Gestalt an. Bis Ende 2026 entstehen rund um die denkmalgeschützte Alte Mühle zehn Wohnblöcke mit 136 Wohnungen.
Individuelles Wohneigentum
Zwei neue Mehrfamilienhäuser bieten 23 Eigentumswohnungen im mittleren Preissegment – von 2.5 bis 5.5 Zimmern. 16 dieser Wohnungen sind bereits reserviert. Offene Raumlayouts, erdige Farbtöne und hochwertige Materialien schaffen eine stilvoll-komfortable Wohnatmosphäre, die sich nach eigenen Wünschen veredeln lässt.
Attraktive Mietwohnungen
Neben dem Stockwerkeigentum entstehen 113 Mietwohnungen in Grössen von 2.5 bis 5.5 Zimmern. Auch hier sorgen natürliche Farbtöne und sorgfältig ausgewählte Materialien für ein harmonisches Ambiente. Rund die Hälfte der Mietwohnungen ist schon reserviert. Zwei Musterwohnungen stehen Interessierten bereits jetzt zur Besichtigung offen.
Das Herzstück des neuen Quartiers bildet die renovierte Alte Mühle mit Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss und drei Wohnungen. Sie wird zum lebendigen Begegnungsort für alle Bewohnenden – mit Beeten zum gemeinsamen Gärtnern, Raum für Freizeitaktivitäten und Platz für nachbarschaftlichen Austausch.
In sicheren Händen
Mit Swica als Eigentümerin steht hinter dem Projekt eine Organisation, die sich dem Wohlbefinden verpflichtet fühlt. Die Vermarktung übernimmt Primus Property, ein regional verankertes Expertenteam, das Interessierten unter www.altemuehle-suhr.ch umfassende Informationen und persönliche Beratung bietet. RAN
Kontakt
Primus Property AG
Matthias Schaeppi, Immobilienberater
E-Mail: m.schaeppi@pripro.ch
Telefon: +41 62 503 52 52