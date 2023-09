Grosse Turnfusion in Leerau – 11 Vereine künftig unter einem Dach

Was sich eigentlich schon lange abgezeichnet hat, soll nun Tatsache werden. Die Turnvereine Moosleerau und Kirchleerau fusionieren zum STV Leerau. Die allesentscheidende Versammlung findet am 19. Oktober in der Turnhalle Moosleerau statt. Was von aussen als Zusammenschluss von zwei Vereinen aussieht, ist um einige komplizierter. Denn aus elf verschiedenen Abteilungen soll ein Verein entstehen. Die Frauenriege Moosleerau tritt dem neuen Gebilde aber nicht bei, sie will eigenständig bleiben.