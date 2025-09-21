Sein Erfolg am ESAF wurde in Erlinsbach gebührend gefeiert: Tim Roth zwischen den Ehrendamen Sarah Andres und Jenny Huber.

Bild: RAN

Grosser Empfang für Tim Roth und seine ESAF-Kameraden

Rund 300 Schwingerfreunde bereiteten den Aarauer Teilnehmern des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (ESAF) am Sonntagmorgen einen stimmungsvollen Empfang. Im Mittelpunkt stand der frischgebackene Neueidgenosse Tim Roth, der nach einer turbulenten Saison den begehrten eidgenössischen Kranz errungen hat.