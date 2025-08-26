Gut besuchter Tag der offenen Tür zum Jubiläum

Drei Generationen vereint: Vorne Hans-Rudolf Dreier, dahinter sein Sohn Hans-Peter und dessen Sohn Pascal Dreier, sowie Cousin Daniel Dreier.

Bild: RC

Am vergangenen Sonntag feierte die Dreier AG in Oberentfelden ein grosses Fest zum 120-jährigen Bestehen des international tätigen Unternehmens. Viele Besucher und Besucherinnen nutzen die Gelegenheit einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Ist die Dreier AG ein international vernetztes Logistikunternehmen oder ein bodenständiger Familienbetrieb? Beides trifft zu. Drei Generationen der Unternehmerfamilie liessen es sich nicht nehmen, die Bevölkerung am Tag der offenen Tür vor dem Hauptsitz der Firma persönlich zu begrüssen. Bei angenehmen Temperaturen nutzten viele Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, hinter die Kulissen des Betriebs zu schauen. Der Rundgang durch die Gebäude bot einen Blick in die moderne Logistikzentrale und gab eine Vorstellung darüber, wie effizient Waren angeliefert, gelagert und weitertransportiert werden.

Ein Unternehmen, das sich seit 120 Jahren weiterentwickelt

Ein besonderes Projekt ist dabei die Elektrifizierung der LKW-Flotte. Bis im Frühling 2026 sollen 75 solcher Fahrzeuge im Einsatz sein. Für diese Firmenphilosophie wurde die Dreier AG unlängst mit dem Leuchtturmpreis des Aargauischen Gewerbeverbandes ausgezeichnet. Viele weitere Errungenschaften der letzten 120 Jahren wurden am Tag der offenen Tür anschaulich dargestellt, doch schon der Ausflug in die jüngere Geschichte des Unternehmens zeigt, dass man sich nicht auf diesen Lorbeeren ausruht, sondern das Unternehmen sich stetig weiterentwickelt. 2023 erfolgte der Standortwechsel von Hunzenschwil nach Oberentfelden, 2024 kam an dieser Stelle eine neue Logistikhalle für Baustoffmaterial dazu.

Grosses Mitarbeiterfest

Der Tag der offenen Tür stand auch im Zeichen der Festlichkeiten. Bereits am Samstag kamen die Mitarbeitenden in den Genuss einer Abendunterhaltung mit Comedy und Musik und am Sonntag bevölkerten die Besucher das ­grosse Festzelt. Attraktionen wie «LKW-Fahren», ein Geschicklichkeitsspiel, eine «Putschi-Bahn» und ein tolles kulinarisches Angebot, rundeten den gelungenen Anlass ab.

Remo Conoci

Die Besucher bevölkerten am Tag der offenen Tür das Festzelt.

Bild: RC

Auch für die Kleinen gab es die Möglichkeit mit einem LKW zu fahren.

Bild: RC

Mit etwas Geschick lässt sich ein Gabelstapler ganz gut bedienen.

Bild: RC

Gemütlichkeit und «Putschi-Bahn» am Tag der offenen Tür, anlässlich der 120-Jahre-Feierlichkeiten.

Bild: RC

Die Jugendfeuerwehr Suhr sorgte für Verkehrssicherheit.

Bild: RC

Hier war Geschicklichkeit gefragt, beim Manövrieren mit dem Kran.

Bild: RC

Die Mitarbeitenden der Dreier AG gaben freundlich Auskunft.

Bild: RC

Matthias Droz verwöhnte bereits am Vorabend die Gäste des Personalfestes.

Bild: RC

Die vor einem knappen Jahr erstellten neuen Lagerräume sind voll.

Bild: RC

Spielgelbild-Spiel anlässlich des Tages der offenen Tür bei der Dreier AG in Oberentfelden.

Bild: RC