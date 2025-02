Gwärbler-Znüni beim «Landanzeiger»

Fabian Tobler, Präsident des Gewerbevereins Entfelden, konnte am vergangenen Mittwoch rund 40 Mitglieder in den Räumlichkeiten des «Landanzeigers» zum Gwärbler-Znüni begrüssen. Die per 1. Mai 2025 anstehende Integration des «Landanzeigers» in die CH-Media-Gruppe war ein grosses Thema an diesem Morgen. Standortleiter Rolf Steiner und Chefredaktor Raphael Nadler nutzten die Chance, die Fragen der Mitglieder zu diesem Zusammenschluss zu beantworten.