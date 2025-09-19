Heftige Auffahrkollision fordert zwei Verletzte

Am Donnerstagabend, 18. September 2025, gegen 17.15 Uhr, mussten die Fahrzeuge auf der Bernstrasse West in Suhr vor einer Lichtsignalanlage einer temporären Baustelle anhalten. Dadurch entstand eine Kolonne. In dieser Kolonne befanden sich eine 44-jährige und eine 62-jährige PW-Lenkerin.

Ein 30-jähriger Lieferwagenfahrer fuhr in dieselbe Richtung und dürfte die Kolonne zu spät bemerkt haben, weshalb er auf den Toyota der 62-Jährigen auffuhr. Durch den starken Aufprall schleuderte es den Toyota auf die Gegenfahrbahn, wobei es zur frontalen Kollision mit dem korrekt entgegenkommenden Mercedes der 44-jährigen Automobilistin kam. Durch den Aufprall schleuderte es beide Fahrzeuge an den Rand der Fahrbahn und in die Nähe der Gleisanlage. Nebst der Strassensperrung musste daher auch der Zugsverkehr unterbrochen werden. Bei den Kollisionen wurden die beiden Autofahrerinnen leicht verletzt und mit Ambulanzen in Spitäler transportiert. An allen drei Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden.