Heftige Kollision beim Autobahn-Anschluss

Die Kollision ereignete sich am Mittwoch, 23. April 2025, kurz vor 17.30 Uhr beim A1-Anschluss Aarau-West auf Gemeindegebiet Muhen. Von Oberentfelden her war ein Renault auf der Suhrentalstrasse unterwegs und wollte nach links in die Autobahneinfahrt in Fahrtrichtung Zürich einbiegen. Gleichzeitig nahte von Schöftland her ein Hyundai, dessen Lenkerin geradeaus in Richtung Oberentfelden unterwegs war. In der Folge stiess der vortrittsberechtigte Hyundai heftig mit dem abbiegenden Renault zusammen.

Während der 34-jährige Renault-Fahrer unverletzt blieb, wurde die gleichaltrige Lenkerin des Hyundai leicht verletzt. Eine Ambulanz brachte sie zur Kontrolle ins Spital. An beiden Autos entstand beträchtlicher Schaden.

Im dichten Feierabendverkehr bildeten sich auf dieser stark befahrenen Strasse lange Kolonnen. Die Unfallstelle war um 18.15 Uhr geräumt. KAPO