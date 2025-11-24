Freuen sich zusammen mit den Award-Gewinnern 2025 (von links): David Rickenbach, Kdt. Regiowehr Suhrental, Regierungsrat Jean-Pierre Gallati, Award-Gewinner Benjamin Lanz, Mitglied der Geschäftsleitung Heiniger AG, Dani Heiniger, Geschäftsführer und Inhaber der Heiniger AG, Grossratspräsident Markus Gabriel und Marc Fischer, Vize-Kdt. Regiowehr Suhrental.

Bild: ZVG

Heiniger AG gewinnt den Award 2025 für ehrenamtsfreundliche Arbeitgeber im Feuerwehrwesen

Der Aargauische Feuerwehrverband hat die Heiniger AG aus Uerkheim mit dem Award 2025 ausgezeichnet. Das Unternehmen überzeugte durch seine beispielhafte Unterstützung von Mitarbeitenden, die sich in der Feuerwehr engagieren.