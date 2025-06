Heiniger-Jubiläum wurde zum Volksfest

Für das Jubiläum liess sich die Heiniger AG etwas Besonderes einfallen: Eine Torte von gewaltigem Ausmass, 120 Kilogramm schwer, liebevoll gestaltet vom «Gaumenglück» aus Uerkheim. Verziert war das süsse Meisterwerk mit Bausteinen, Baggern und Transportfahrzeugen – eine Hommage an die Kernkompetenz des Unternehmens.

Der Grundstein zur Erfolgsgeschichte wurde vor 55 Jahren gelegt. Seniorchef Hans Heiniger startete damals mit einem einzigen Occasionsfahrzeug. Schritt für Schritt baute er den Betrieb aus und erweiterte den Fuhrpark um Baumaschinen und Transportfahrzeuge. Heute fasziniert der Fahrzeugpark nach wie vor – das zeigte sich auch am «Tag der offenen Tür», bei dem die Gäste Maschinen für den Garten- und Tiefbau aus nächster Nähe bestaunen konnten.

Starke Mitarbeitende, innovative Führung

«Unsere 39 Mitarbeitenden bringen es zusammen auf 354 Jahre Erfahrung – bei einer Frauenquote von 12,8 Prozent», betonte Firmeninhaber Dani Heiniger. Er hat 2012 die Geschäftsführung von seinem Vater übernommen und führt die Firma seither mit Innovationskraft weiter. So investierte das Unternehmen 2025 in das erste elektrisch betriebene Fahrzeug sowie in eine eigene Solaranlage.