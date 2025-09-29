 
Auf einem Fahrzeug mit Motor gefällt es Hannes Roth am Besten – links  Töffli-Besitzer Maurus Sigg.
Bild: RC
Schöftland

Herbst-Event in der Suhre Garage war auch diesmal ein Familienfest

 
- zuletzt aktualisiert am 29.09.2025 12:04
29.09.2025 12:03
Die Suhre Garage in Schöftland lud am vergangenen Wochenende zum Herbst-Event. Wie immer gab es nicht nur schöne Volkswagen zu bewundern.

Hannes Roth ist bekannt dafür, dass sein Werkzeug in der Garage keine Chance hat, Staub anzusetzen. Der umtriebige Inhaber der Suhre Garage präsentierte an der Herbstausstellung denn auch mit Stolz Lieblinge wie die schnellste Badewanne der Welt und sein 10. Projekt, ein umgebauter Autoscooter aus dem Jahre 1960. Wie immer brauchte es einen Parkdienst, um die vielen Gäste in die Garage zu lotsen – verwöhnt wurden diese nicht nur mit Köstlichkeiten vom Grill und mit feinen Berlinern vom Beck-Mathys aus Schöftland, sondern mit einem spannenden Einblick in die Welt verschiedenster Technologien. So präsentierte die Schlossrueder Goldenberger Elektro AG, wie eine Ladestation fürs E-Auto funktioniert und wie diese mit der eigenen Photovoltaikanlage für sauberen Strom versorgt werden kann.

Ein Hingucker war der Stand von Maurus Sigg, eine echte Kult-Figur in der «Töffli-Szene». Sigg hat wie Hannes Roth nicht nur reines Benzin in den Adern, sondern präsentiert im eigenen Youtube-Kanal, was in seiner Werkstatt wunderbar Verrücktes abgeht. Unter dem Label «Signature Bikes» brachte er den «Nickel Gold Bobber» nach Schöftland, ein dreigangbetriebenes Sachs-Töffli, an dem vieles im Eigenbau entstanden ist. Mit viel Begeisterung gab er den zahlreichen Schaulustigen Auskunft, ehe in der Werkstatt das Aufheulen der Badewanne die Aufmerksamkeit der Besucher auf dich zog.

Im Betrieb hilft bekanntlich die ganze Familie mit, so fühlte sich der Hebst-Event auch diesmal wieder wie ein Familienfest an. An den Festbänken wurden jedenfalls über die gemeinsame Schulzeit philosophiert und wer dem Gemeindeammann alles Gute für die Wahl vom Sonntag wünschen wollte, fand ebenfalls Gelegenheit dazu.  Und wars das schon in diesem Jahr? Mitnichten! Hannes Roth wird nächstens auf der internationalen Showbühne vor einem Millionenpublikum einen ganz speziellen Auftritt haben – mehr wird noch nicht verraten – lesen Sie einfach weiterhin diese Zeitung.

Remo Conoci

Jeannette Maurer und Monika Roth halfen beim Familien-Garage-Herbst-Event ebenfalls mit.
Bild: RC
Remo Hauri (l.) und Andreas Terreri von der Firma Goldenberger Elektro AG
Bild: RC
Einmal aufheulen lassen, bitte: Hannes Roth mit dem wohl lautesten Autoscooter der Welt
Bild: RC

