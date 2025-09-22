Herzlicher Empfang für Kranzschwinger Sinisha Lüscher

Wenn Muhen feiert, dann feiert es richtig. Das haben die Müheler bei vielen Ereignissen bewiesen. Der Empfang für Sinisha Lüscher, der am «ESAF» in Mollis einen Kranz gewonnen hat, war herzlich und fröhlich. Bei Lüschers Einmarsch wurde es richtig laut, alle begrüssten den Kranzschwinger nicht nur mit Applaus, sondern mit einem fröhlichen Lachen − man wünscht sich, die ganze Welt liesse sich von der positiven Stimmung anstecken. Moderator, Organisator und Gemeinderat Nils Hunziker richtete das Wort an den sichtlich überwältigten Schwinger in dem er sagte, Sinisha sei ja noch sehr jung und habe noch viel Zeit König zu werden «Wenn du so weitermachst, sehe ich uns schon mit dem Muni das Dorf hinab gehen». Der Schwinger jedoch blieb Bescheiden und Ehrgeizig zur gleichen Zeit: «Es geht mir natürlich sehr gut, aber ich sage immer: nach dem Schwingfest ist vor dem Schwingfest, nächstes Jahr gehts weiter».



Musikalisch umrahmt wurde der Anlass vom der Musikgesellschaft Muhen und vom Jodlerchörli Suhrental. Dazwischen richtete Muhens Gemeindeammann Abreas Urech das Wort an die Anwesenden. Er erinnerte sich an die Zeiten, als der junge Sinisha noch mit seinem Sohn Fussball spielte. «Ausserdem haben wir vieles Gemeinsam, zum Beispiel die Gewichtskategorie, wobei die Verteilung von Muskelmasse und Fett nicht genau gleich ist», scherzte Urech und fand nur positive Worte für den Eidgenossen: «So bös Sinisha im Sägemehr wirkt, so zurückhaltend nahm ich ihn bei persönlichen Begegnungen wahr – sein unbändiger Wille hat mich aber sehr fasziniert». Der junge Mann sei ein gutes Beispiel, dass die «Generation Z» eben nicht einfach mit wenig zufrieden ist. «Wir sind stolzu darauf, einen Eidgenossen in unseren Reihen zu wissen» schloss Urech ab.



Auch Daniel Mackuth, Präsident des Schwinclubs Olten-Gösgen zeigte sich berührt: «67 Jahre ist es her, seit unser Club einen Karnzschwinger hervorbrachte. Es erfüllt mich mit Stolz, dir Sinisha für die tolle Leistungen in Glarus zu gratulieren, wir sind stolz auf dich».ie nahe sich die Müheler ihrem Kranzschwinger aus der Nachbarschaft fühlen, zeigte die Warteschlange, die sich vor der Foto-Wand bildete – alle wollten ein Erinnerungsfoto von diesem historischen Ereignis haben. Mit Wurst und Brot verköstigt, blieben die Müheler noch lange auf den Bänken sitzen, gemeinsam mit dem sympathischen Sinisha Lüscher − denn wenn Muhen feiert, dann feiert es richtig.



Remo Conoci