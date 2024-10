HGVS öffnet Türen für junge Talente

Jedes Jahr organisiert der Handwerker- und Gewerbeverein Schöftland und Umgebung (HGVS) gemeinsam mit der Schule Schöftland einen Tag, an dem Jugendliche Berufe in ihrer Region kennenlernen können. Dieses Jahr nutzten über 100 Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, sich in 34 Betrieben über 35 verschiedene Berufe zu informieren. Innerhalb von etwa 90 Minuten besuchten sie bis zu vier Betriebe, jeweils zwei am Vor- und Nachmittag.