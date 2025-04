Hörmobil kommt vom 8. bis 11. April zu den Kundinnen und Kunden nach Buchs

Die Zahl der Menschen mit Hörminderung steigt kontinuierlich. Der Bedarf für besseres Hören ist substanziell. Nach Schätzungen würden rund 400’000 Menschen in der Schweiz ein Hörgerät benötigen, um ihre Hörstärke zurückzugewinnen. Doch sie tragen keines. Dieser Unterversorgung begegnet Neuroth mit Aufklärungsarbeit, Vertrauensaufbau und mit einem ausgeprägten Fokus auf eine kompetente Beratung und umfassende Services.



Auf diesem Weg will Neuroth den Menschen mit einer Hörminderung das Wiedererlangen ihrer Hörstärke ermöglichen. Dazu gehört, dass Neuroth mit dem Hörmobil direkt zu den Kundinnen und Kunden geht und sie dort trifft, wo sie sich im Alltag aufhalten. Das neue Hörmobil ist ein umgebauter Anhänger, der exakt auf die Bedürfnisse einer professionellen Hörberatung ausgerichtet ist. Allen Interessenten wird ein unverbindlicher, kostenloser Hörtest im Hörmobil angeboten, der vom geschulten Fachpersonal durchgeführt wird. «Ein regelmässiger Hörtest sollte genauso selbstverständlich sein wie ein Sehtest», sagt Patrick Hofer, Managing Director von Neuroth in der Schweiz. So kann das eigene Hörvermögen schnell und unkompliziert geprüft werden. Der Hörtest dauert rund 20 Minuten. Es ist keine Terminvereinbarung vorab nötig. Die Platzverhältnisse sind grosszügig, das Hörmobil ist barrierefrei rollstuhlgängig.



Zudem bietet das Hörmobil dank interessanten Ausbau- und Erweiterungsoptionen bis hin zu einer voll ausgestatteten Hörkabine Neuroth für die Zukunft ganz neue Optionen für Beratungen und Anpassungen von Hörlösungen.



Die nächsten Termine und Standorte des Hörmobils: