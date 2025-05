HSC Suhr Aarau feiert seine Saison der Superlative und die Helden von 2000

Bereits am Nachmittag herrschte beim familienfreundlichen Programm mit „Schlag den Star“ ausgelassene Stimmung. Gross und Klein massen sich in sportlichen Duellen mit aktuellen Spielern der ersten Mannschaft und den Aareland Wolves. Am Abend wurde dann mit Langgrill, Bühnenprogramm und Afterparty bis tief in die Nacht gefeiert – ein würdiger Abschluss einer denkwürdigen Saison.