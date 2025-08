«In der Schweiz suchen wir immer noch unseren Weg»

In der Mehrzweckhalle waren alle Plätze besetzt, als die Musikgesellschaft Gränichen die ersten Stücke spielte und der Präsident der «Kultur in Gränichen» Ulrich Price, sowie Gemeinderat Manuel Eichenberger ans Rednerpult schritten, um die gemeinsame 1.-August-Feier zu eröffnen. Die beiden Gastgeber begrüssten in ihren kurzen Ansprachen die vielen Gäste, wobei ein besonderer Dank dem Hauswart, dem Gränichen STV und der Kulturkommission für die tadellose Durchführung des Anlasses ausgesprochen wurde. Beide Gränicher freuten sich nun auf den Festredner Martin Hitz.



Oberst Martin Hitz ist Leiter der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz beim Kanton Aargau. Bei der Anfrage durch Ulrich Price, eine 1.-August-Rede zu halten, habe er spontan zugesagt. «Wir haben eine unsichere Zeit», führte Martin Hitz ins Hauptthema seiner Rede ein, er wollte den Fokus aber nicht nur auf die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten richten. «Die anderen Konflikte in Afrika und in Mittel- und Süd-Amerika und in Asien sind zwar nicht in der Presse, aber ebenso aktuell.» Es stelle sich für ihn deshalb die Frage, ob die Schweizer Armee und der Bevölkerungsschutz auf diese unsicheren Zeiten gut vorbereitet sind – «Diese Frage müsste ich eigentlich mit Nein beantworten», erklärte Hitz. Er wies auf die teilweise veralteten Waffensysteme und Fahrzeuge hin, die der Armee zudem in zu geringer Zahl zur Verfügung stünden. «Einzig im Bereich Cyber haben wir unsere Aufgaben einigermassen gemacht.»