In eigener Sache: Michael Wanner neuer Chef des «Landanzeigers»

 
20.11.2025 08:21
20.11.2025 08:18

Der langjährige Verleger und Eigentümer der AZ Medien AG, Peter Wanner, hat das von ihm aufgebaute Medienunternehmen an seine Kinder Michael, Florian und Anna Wanner verkauft. Die AZ Medien AG hält 65 Prozent an der CH Media Holding AG. CEO Michael Wanner erhält im Rahmen der Nachfolgeregelung die Stimmenmehrheit, während Peter Wanner als Verleger und Verwaltungsratspräsident weiterhin aktiv bleibt.

Mit dieser Übergabe geht das traditionsreiche Medienhaus in die fünfte Verlegergeneration über. Die Nachfolgelösung erfolgte einvernehmlich im Kreis der Familie. «Darauf bin ich besonders stolz», sagt Peter Wanner. Sohn Michael Wanner würdigt den Lebenswerk seines Vaters und betont die Verantwortung, die nun auf die nächste Generation übergeht.

Zur CH Media gehören 18 Tageszeitungen mit ihren Onlineportalen – darunter die «Aargauer Zeitung», das «Zofinger Tagblatt», das «Oltner Tagblatt», die «Luzerner Zeitung», das «St. Galler Tagblatt», die Wochenendzeitung «Schweiz am Wochenende» sowie mehrere Wochenzeitungen, darunter auch der «Landanzeiger». Diesen kaufte CH Media per 1. Mai 2025. Zudem zählen zehn Anzeiger, zwölf Radiosender, drei regionale TV-Stationen, acht nationale TV-Sender, drei Druckereien sowie das Nachrichtenportal watson zum Unternehmen. Pd/RAN

