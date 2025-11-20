In eigener Sache: Michael Wanner neuer Chef des «Landanzeigers»

Verleger Peter Wanner (3. von links) übergibt sein Medienunternehmen an die nächste Generation mit CEO Michael Wanner, Anna Wanner und Florian Wanner. Bild:

CH Media

Der langjährige Verleger und Eigentümer der AZ Medien AG, Peter Wanner, hat das von ihm aufgebaute Medienunternehmen an seine Kinder Michael, Florian und Anna Wanner verkauft. Die AZ Medien AG hält 65 Prozent an der CH Media Holding AG. CEO Michael Wanner erhält im Rahmen der Nachfolgeregelung die Stimmenmehrheit, während Peter Wanner als Verleger und Verwaltungsratspräsident weiterhin aktiv bleibt.

Mit dieser Übergabe geht das traditionsreiche Medienhaus in die fünfte Verlegergeneration über. Die Nachfolgelösung erfolgte einvernehmlich im Kreis der Familie. «Darauf bin ich besonders stolz», sagt Peter Wanner. Sohn Michael Wanner würdigt den Lebenswerk seines Vaters und betont die Verantwortung, die nun auf die nächste Generation übergeht.