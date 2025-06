In einem Jahr gehts los: Das OK Schwingfest Aarau ist bereit

Das OK traf sich auf dem Festgelände bei der Sporthalle Aarau Rohr. Dem Ort auf dem in einem Jahr, vom 5. bis 7. Juni 2026 der Sieger des 119. Aargauer Kantonalen Schwingfests gekrönt werden wird. Bereits seit einigen Monaten ist das OK hoch motiviert an der Arbeit, um ein tolles Fest für die Athleten, die Schwingerfamilie und die interessierte Bevölkerung auf die Beine stellen zu können.

Noch ist das prachtvolle Siegermuni von Züchter Roger Gysi aus Buchs namenlos, dennoch zeigte sich das Braunvieh von seiner besten Seite. Am 27. März 2026 wird der stramme Bursche offiziell getauft. Spender des Siegermunis ist Daniel Dreier, der selbst bereits seit 60 Jahren Mitglied des Schwingklubs Aarau ist.