In Fussgängerunterführung gelandet

Die Lenkerin (20) eines Renault Clio war am Dienstag, 4. März 2025, kurz vor 18 Uhr auf der Hauptstrasse in Hunzenschwil unterwegs. In Richtung Lenzburg fahrend kam sie kurz vor der Denner-Filiale rechts von der Fahrbahn ab. Der Kleinwagen überfuhr das Trottoir und den Vorplatz, und raste dann den Abgang zur Fussgängerunterführung hinab. Dort prallte die Lenkerin heftig gegen die Betonwand. Am Auto entstand Totalschaden.