Indoor-Golf nun auch in der Kantonshauptstadt

Die neue Indoor-Golf-Anlage im Aeschbachareal Aarau bietet mit modernster Trackman-Technologie und einer grossen Leinwand ein realistisches Golf-Erlebnis für Einsteiger und erfahrene Spieler.
- zuletzt aktualisiert am 30.09.2025 18:40
Mit Earlybirdie zieht ein innovatives Indoor-Golfkonzept ins Aeschbachareal in Aarau ein. Die neue Anlage bietet modernste Technik, viel Privatsphäre und ist rund um die Uhr nutzbar – passend für Einsteiger und erfahrene Golfer gleichermassen. Am 18. Oktober ist Tag der offenen Tür.

Aarau erhält ein neues Freizeitangebot: Im Aeschbachareal an der Buchserstrasse 15 eröffnet Earlybirdie seine erste Anlage in der Region. Hinter dem jungen Unternehmen stehen vier Schulfreunde, die den Golf-Sport unkompliziert und zugänglich machen wollen.

Die Besonderheit: Jede Earlybirdie-Anlage besteht bewusst nur aus einem einzigen Simulator. Dadurch geniessen Gäste absolute Privatsphäre und können ungestört spielen – ob allein, zu zweit oder in kleiner Runde. Gebucht wird online, der Zutritt erfolgt unkompliziert per Self Service, und die Anlage steht den Nutzern rund um die Uhr offen.

In Aarau erwartet die Gäste modernste Trackman-Technologie. Die riesige Leinwand mit fünf Metern Breite und drei Metern Höhe sorgt für ein realistisches Spielgefühl, das dem echten Golferlebnis erstaunlich nahekommt. Automatisierte Lichtsteuerung, bequeme Räumlichkeiten und viel Platz vor der Leinwand runden das wetterunabhängige Angebot ab.

«Unser Ziel ist es, Golf so einfach und angenehm wie möglich zu machen», erklärt Rico Köchli, Mitgründer und CEO von Earlybirdie. «Die neue Anlage in Aarau hebt unser Angebot auf ein noch höheres Niveau.»

Zur Eröffnung lädt Earlybirdie am Samstag, 18. Oktober, zu einem Tag der offenen Tür ein. Interessierte können die Anlage besichtigen, die Technik testen und bei einem Apéro ins Gespräch kommen. pd/LA

www.earlybirdie-golf.ch

