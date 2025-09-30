Die neue Indoor-Golf-Anlage im Aeschbachareal Aarau bietet mit modernster Trackman-Technologie und einer grossen Leinwand ein realistisches Golf-Erlebnis für Einsteiger und erfahrene Spieler.

Bild: ZVG

Indoor-Golf nun auch in der Kantonshauptstadt

Mit Earlybirdie zieht ein innovatives Indoor-Golfkonzept ins Aeschbachareal in Aarau ein. Die neue Anlage bietet modernste Technik, viel Privatsphäre und ist rund um die Uhr nutzbar – passend für Einsteiger und erfahrene Golfer gleichermassen. Am 18. Oktober ist Tag der offenen Tür.