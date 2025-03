Irène Kälin ist neue Präsidentin der Grünen Aargau

Die Grünen Aargau trafen sich zur kantonalen Mitgliederversammlung in Aarau. Daniel Hölzle (Zofingen) kündigte im Vorfeld an, sein Amt als Kantonal-Präsident nach neun Jahren abgeben zu wollen. Unter Hölzle erreichten die Grünen Aargau bei den nationalen Wahlen 2019 und bei den Grossratswahlen 2020 ihre grössten Wahlerfolge. Seine offene und lockere Persönlichkeit kam sowohl innerhalb der Partei, wie auch in der Öffentlichkeit sehr gut an. Unter ihm ist die Partei gewachsen und sichtbarer geworden.