Jetzt anmelden: Leserreise ins Bundeshaus zu Nationalratspräsidentin Maja Riniker

Wollten Sie schon lange einmal das Bundeshaus in Bern von innen besichtigen? Wir bieten Ihnen die Möglichkeit. Wenn Sie an der Leserreise vom 28. August 2025 teilnehmen, treffen Sie auch Nationalratspräsidentin Maja Riniker persönlich. Zudem kommen Sie in den Genuss eines feinen Mittagessens in der Galerie des Alpes im Bundeshaus.