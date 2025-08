Judith Wernli: «Bescheidenheit und gross Denken – ja, wir können beides!»

Judith Wernli hat ihre berufliche Karriere mit einer KV-Lehre begonnen. Früh zog es sie zum Radio, was ihren Vater, ein Schreinermeister dazu veranlasst habe, ihr ins Gewissen zu reden: «Judith, du bist eine Handwerkstochter, für dich gilt Lefere, ned lafere.»«Heute arbeite ich mit Menschen zusammen, die den akademischen Weg gewählt haben, aber auch mit solchen, die eine Berufslehre gemacht haben». Es müsse nicht zwingend die Kanti sein, um berufliche Erfüllung zu finden, appellierte sie an Eltern, die ihre Kinder alternativlos durch die Matura boxen wollten. In Anspielung auf Menschen, die mit dem dualen Bildungssystem möglicherweise nicht vertraut seien, sprach sie sich für eine bessere Aufklärung aus.