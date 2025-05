Kanton plant auf der Suhrentalstrasse eine schiefe Brücke für 5,5 Mio. Franken

Aktuell liegt das Projekt für den Ersatzneubau der Brücke auf der Kantonsstrasse 108 in den Gemeinden Muhen und Oberentfelden auf. Das Objekt N1-208A befindet sich genau auf der Gemeindegrenze der beiden Dörfer. Im Jahr 2019 wurde seitens Kanton eine statische Überprüfung der bestehenden Stahlbetonbrücke durchgeführt, dabei stellte sich heraus, dass die sogenannte «Durchstanzsicherheit» nicht mehr gewährleistet ist. Das heisst, dass die Betondecke an Stellen versagen könnte, wo sie auf den Stützen aufliegt. Eine Sanierung kam nicht infrage, weshalb man für den Neubau drei Varianten prüfte: Eine Sperrung der Suhrentalstrasse war für die Verantwortlichen aber ebenso keine Option und auch das Einfügen vorfabrizierter Betonelemente erwies sich aufgrund der tiefen Trägerhöhe und möglicher Verformungen als nicht geeignet.



Schnell konnte man sich auf jene Variante festlegen, bei welcher der Verkehr auf einer Länge von rund 215 m über eine Hilfsbrücke umgeleitet wird. Diese kommt nördlich der Suhrentalstrasse, also entlang dem Pistolenschützenhaus Muhen, zu liegen. Dafür sind Abholzungen nötig. Die Bäume werden – sofern nicht gesetzlich zwingend – in Absprache mit der Eigentümerschaft neu gepflanzt. Das Projekt wurde von der Aarauer Firma Rothpletz, Lienhard & Cie verfasst.



Die bestehende Brücke wird nach deren Abbruch durch eine «vorgespannte, schiefe Ortbetonbrücke» ersetzt. «Schief» bedeutet, dass die 32,25 m lange und 11,9 m breite Brücke die Suhre (wie bisher) nicht im rechten Winkel sondern in einem Winkel von etwa 52° quert. Das Gewässer fliesst also schräg unter der Brücke durch. Eine Herausforderung für die Brückenbauer, denn es müssen Konflikte mit der vorhandenen Gasleitung berücksichtigt werden und der Durchlauf der Suhre darf für den Fall eines Hochwassers auch während der Bauzeit nicht unnötig behindert werden. Zudem braucht es Platz für einen 1,5m breiten und 1,1m hohen Kleintierdurchlass, der 19m lang wird. Die Flora um die Brücke herum, soll nach dem Bau wieder in den heutigen Zustand versetzt werden.



Der Bauplatz befindet sich im Gewässerraum der Schutzzone Au. Daraus ergeben sich diverse Auflagen für den Bau der Brücke. So sollen während der Fischschonzeit vom 1. November bis zum 30. Juni möglichst keine Arbeiten im Wasser erfolgen. Die Baustelle wird darüber hinaus auch die Spazierwege südlich des Golfplatzes tangieren. Die Baustellenzufahrt für Lastwagen wird über die schmale Rütelistrasse (Gemeindegebiet Muhen) geführt, dafür müssen einige Kurven verbreitert werden. Der Intallationsplatz liegt danach zwischen Rütelistrasse und Schützenhaus – den Schützen können Ersatzparkplätze angeboten werden. Läuft alles nach Plan erfolgt der Baustart Ende 2026. Die Baukosten belaufen sich auf 5’150’000 Franken. Die Pläne liegen bei den Gemeinden Oberentfelden und Muhen vom 19. Mai bis am 17. Juni 2025 auf und sind unter www.ag.ch/auflage-strassenprojekte online einsehbar.



Remo Conoci