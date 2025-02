Kanton startet Anhörung für 384-Millionen-Franken-Projekt

Neue Überführung Bernstrasse Ost B-178 über die NK241 sowie über die Bahlinien der SBB und der AVA / Sicht Richtung Suhr, Gränichen

Bild: AG

Die Verkehrsinfrastruktur-Entwicklung Raum Suhr – kurz VERAS – umfasst die Bernstrasse Ost bis zur Suhrentalstrasse mit Anschluss der Gränicherstrasse sowie auch eine Anpassung des kantonalen Radroutennetzes. Der Regierungsrat hat die Anhörung für den Verpflichtungskredit freigegeben. Die Anhörung dauert vom 21. Februar bis zum 23. Mai 2025.

Die Region Suhr und insbesondere das Suhrer Dorfzentrum leiden unter dem hohen Verkehrsaufkommen. In Suhr und Gränichen ist das Verkehrssystem überlastet und die Anbindung des Wynentals an die A1 ist ungenügend. Die Wartezeiten an den Bahnübergängen in Suhr sind bereits heute gross. Der Ausbau des Bahnangebots bringt künftig vermehrte respektive verlängerte Barriere-Schliessungen mit sich. Die Erreichbarkeit in der gesamten Region ist stark beeinträchtigt.

Mit der Gesamtplanung «Verkehrsinfrastruktur-Entwicklung Raum Suhr – VERAS» nimmt sich der Kanton der komplexen verkehrlichen Situation in Suhr und den umliegenden Gemeinden an. Dabei sollen die Eingriffe in den Landschafts- und Siedlungsraum minimiert und die neue Strasseninfrastruktur optimal ins bestehende Kantons- und Gemeindestrassennetz integriert werden, damit auch für die umliegenden Gemeinden ein Mehrwert geschaffen wird.

Unterteilt in drei Hauptlose

Die vorgesehenen Massnahmen von VERAS erstrecken sich von der historischen Wynabrücke nordöstlich des Dorfzentrums, im Osten an der Siedlungsgrenze vorbei und im Süden entlang der A1 bis nach Oberentfelden. Sie sind in drei Lose unterteilt:

• Die wichtigsten Projektelemente im Los 1 sind die Anpassung der Bernstrasse Ost (K235) nördlich der Wyna, die neue Wynabrücke (B-142), der Knoten Sagimättli mit dem Anschluss an die NK241, der Endabschnitt Nord der NK241 und die neue Überführung über die NK241 sowie die Bahnlinien der SBB und der Aargau Verkehr AG (AVA).

• Das Los 2 beinhaltet die neue NK241. Sie wird an der Südgrenze des Loses 1 weiter entlang des bestehenden Bahnstrassennetzes der AVA und der Siedlungsgrenze geführt. Beim Beginn des Buhalde-Quartiers wird die neue Hintere Bahnhofstrasse erstellt, welche die Erschliessung des Quartiers direkt von der neuen NK241 ermöglicht.

• Der Projektperimeter der NK240, Teil Süd (Los 3) erstreckt sich von der Gränicher-/Suhrestrasse (K242) entlang der Weltimattstrasse bis zur Suhrentalstrasse (K108). Die Grenze zum Los 2 befindet sich beim Knoten Helgefeld.

Mit dem Projekt VERAS sind begleitende Massnahmen in den Bereichen Verkehr, Umwelt, Siedlung und Landschaft vorgesehen. Diese begleitenden Massnahmen werden als eigenständige Projekte geführt. Für den Veloverkehr ist als eigenständige Massnahme eine neue Verbindung von Oberentfelden an die kantonale Radroute R764 (Verbindung Muhen–Suhr) beziehungsweise an die R570 in Richtung Kölliken geplant. Dafür wird die Festsetzung dieser zusätzlichen kantonalen Veloverbindung im Richtplan beantragt.

Grossteil der Kosten trägt der Kanton

Die Investitionskosten sind auf 384,33 Millionen Franken veranschlagt (inklusive Kreditrisiko). Der Kostenbeitrag der Gemeinde Suhr ist mit pauschal 10,28 Millionen Franken vorgesehen. Aufgrund der mit dem Bund abgeschlossenen Leistungsvereinbarung für den Teil Ost kann aus dem Agglomerationsprogramm 4. Generation ein Bundesbeitrag von maximal 63,4 Millionen Franken erwartet werden. Davon ist im pauschalen Kostenbeitrag der Gemeinde Suhr ein Anteil von 3,52 Millionen Franken eingerechnet.

Der Umfang der Werkleitungs-Anpassungen und die finanziellen Beteiligungen werden in der weiteren Projektbearbeitung mit den Werken geregelt. Die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich 28 Millionen Franken. Davon entfallen auf die Technischen Betriebe Suhr rund 17 Millionen Franken.

Die Einwohnergemeindeversammlung Suhr hat im November 2024 den Verpflichtungskredit mit deutlicher Mehrheit bewilligt. Die Einwohnergemeindeversammlung Gränichen hat ebenfalls im November 2024 Geld gesprochen: zwei Millionen Franken als Solidaritätsbeitrag für die Gemeinde Suhr.

Der Teil Süd wird dem Bund im Rahmen des Agglomerationsprogramms 5. Generation zur Mitfinanzierung beantragt. Aufgrund des bei den einzelnen Elementen im Teil Süd geltenden Kostenteilers wird die Gemeinde Suhr an einem allfälligen Bundesbeitrag nicht partizipieren. AG

Übersichtsplan VERAS

Plan: AG