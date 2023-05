Kantonalen Schule für Berufsbildung: Aargauer Jugendliche realisieren ihr eigenes Projekt

Rund 750 Jugendliche der Kantonalen Schule für Berufsbildung (ksb) werden klassenweise ein Projekt realisieren, das sie im Vorfeld selbständig ausgewählt und geplant haben.

Symbolbild: Shutterstock

Vom 8. bis 12. Mai 2023 findet an der Kantonalen Schule für Berufsbildung (ksb), der Anbieterin von Brückenangeboten im Kanton Aargau, die Spezialwoche statt. Rund 750 Jugendliche werden klassenweise ein Projekt realisieren, das sie im Vorfeld selbständig ausgewählt und geplant haben. Die Lernenden setzen sich beispielsweise mit anderen Kulturen auseinander, besuchen Holocaust-Gedenkstätten, führen Strasseninterviews oder drehen einen Film.

Ziel der Spezialwoche ist es, dass die Jugendlichen die Verantwortung für das Gelingen ihrer Projekte selbst tragen und dabei an Selbständigkeit und Planungskompetenz gewinnen. Die Spezialwoche findet jährlich an allen vier Standorten der ksb in Aarau, Baden, Rheinfelden und Wohlen statt.

Hier geht es zu einem Kurzfilm über die Kantonale Schule für Berufsbildung des Kantons Aargau

Überblick zu den Projekten am Standort Aarau

Klasse A11: 50 Years of Hip-Hop Music. A Tribute

Wir werden uns in diesem Projekt mit der Geschichte des Hip-Hop befassen: Graffiti, Rap-Texte, Styles, Hip-Hop Fashion, The Golden Years, Hip-Hop im Zeitalter des Internets etc.

Wir werden recherchieren und unser Wissen und unsere Ideen in Form eines Podcasts (Audio, 60 Min, online und KanalK Aarau) und vier grossen Graffiti im Gang unseres Schulhauses kreativ umsetzen.

Klasse A12: Kultur- und Sportwoche

Die Lernenden beschäftigen sich mit Themen aus den Bereichen Kultur, Sport und Umwelt in Aarau und anderen Städten der Schweiz. Sie erleben dann anlässlich der Durchführung die Auswirkungen ihrer vorausgegangenen Projektplanung und Organisation. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Einhaltung des Budgets. Konkret befassen wir uns mit Themen aus den Bereichen Umwelt (Aquatis Lausanne, Gletschergarten Luzern, Zoo Zürich), Geschichte (Altstädte Luzern, Lausanne, Zürich) sowie Sport (Fifa-Museum Zürich, selber organisiertes Fussballturnier Aarau).

A13: Unterwegs – Wir reisen physisch mit Car, Zug, Schiff und kulinarisch in der Küche

Die Lernenden sind gemeinsam unterwegs und besuchen eine Schokoladenfabrik in Broc, den Europapark und sie begeben sich auf einen Krimi-Trail in Schaffhausen. Sie erkunden Basel und zum Abschluss der Woche kocht die Klasse in der Schulküche. Die Lernenden erleben die direkte Auswirkung ihrer vorangegangenen Organisation und können sich in der Teamarbeit beweisen. Sie lernen ein Budget zu erstellen und dieses auch einzuhalten.

A14/A15/A16/A25: Medienkunst Film

Die Lernenden erleben und gestalten unter Anleitung von professionellen Film- und Medienschaffenden den Entstehungsprozess eines Kurzfilms. Das Ziel ist es, die praktische Filmbildung und Filmvermittlung von Jugendlichen in der Schweiz zu fördern. Die Filmprojekte ermöglichen ihnen, ihre eigenen Themen und Wahrnehmungen in einer Geschichte filmisch umzusetzen. Verschiedene Aufgaben müssen von den Lernenden übernommen und durchgeführt werden. Die Location Scouts bestimmen die Drehorte, die SchauspielerInnen bereiten sich auf ihre Rolle vor, die Kameraleute machen die ersten Dreherfahrungen und lernen die richtigen Kameraeinstellungen. Filmtechniken wie Stop Motion, Pixilation oder Greenscreen stehen zur Verfügung. Das Ziel ist es, während der Projektwoche einen 5 – 6-minütigen Film zu drehen und diesen dem Publikum zu präsentieren.

Klasse A22: Italien erleben

Die italienische Kultur hat die Schweiz massgebend geprägt. Die Klasse hat sich bereits als Vorbereitung mit der italienischen Sprache auseinandergesetzt. In der Spezialwoche 2 schauen wir uns kulturelle Meisterwerke aus Italien an und verreisen selbst für drei Tage nach Norditalien. Dort entdecken wir die drei Städte Peschiera del Garda, Verona und Mailand anhand von selbst produzierten Städterundgängen. Dokumentiert wird die Woche mit Plakaten und Kurzfilmen.

Klasse A23: Geschichte und Kultur Mailand

Die Lernenden der Klasse A23 möchten die Geschichte, Sprache und Kultur von Mailand kennen lernen. Im Vorfeld lernt die Klasse einige wichtige Ausdrücke der italienischen Sprache. Die Lernenden erarbeiten sich wichtige Aspekte diverser Sehenswürdigkeiten, welche sie für den Besuch ausgewählt haben. Ein Besuch des Domes und der Domterrasse mit Ausblick auf die Stadt, darf dabei ebenso wenig fehlen, wie ein Besuch des Königspalastes, der Pinacotheca Brera oder des Leonardo da Vinci – Museums.

Klassen A21 und A24: München und der Holocaust

Was war/ ist der Nationalsozialismus? Was genau ist der Holocaust? Warum sollte eine ganze Religion vernichtet werden? Wer hat sich gewehrt? Welche Rolle spielt die Stadt München als Hauptsitz der NSDAP? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, verbringen die Klassen A21 und A24 3 Tage in München, wo wir das ehemalige Konzentrationslager Dachau, das jüdische Museum, die Gedenkstätte Weisse Rose, das NS-Dokumentationszentrum und das Stadtmuseum München, sowie den Olympiapark besuchen werden. Am Freitag verarbeiten wir die während der Woche entstandenen Interviews und Kurzfilme zu einer Dokumentation.

Klasse A31: Integration und kulturelle Aneignung in der Schweiz

Die Klasse ist vielfältig in ihrer Zusammensetzung der Lernenden, sie alle kommen nicht nur aus der Schweiz, sondern haben oft auch Wurzeln ausserhalb. Die Klasse hat ein Thema gewählt, dass ihr einen Einblick in die Integration und kulturelle Aneignung in der Schweiz geben soll. Dafür reist sie täglich in möglichst viele Sprachregionen der Schweiz, besucht dort jeweils eine Grossstadt und versucht bei Begegnungen mit Einwohnern Interviews zu führen und Umfragen zu machen, um damit ein Gefühl dafür zu bekommen, wo die Schweiz diesbezüglich steht. Sie werten schlussendlich die Resultate aus und visualisieren sie für eine kleine Ausstellung. Im Vorfeld organisieren sie nicht nur möglichst selbstständig die Spezialwoche, sondern lernen bei Recherchen ebenfalls auch ihre Reiseziele etwas besser kennen.

Klasse A32: Digitale Zeitkapsel: Das Leben junger Menschen in der Schweiz im Jahr 2023

Die Lernenden beschäftigen sich mit selbst ausgewählten Themen, die sie als aktuelle und zukünftige Herausforderungen für das Leben in der Schweiz wahrnehmen.

Sie recherchieren aktuelle Statistiken und Daten zu Problemstellungen, zum Beispiel «Bewegungsmangel, soziale Vereinsamung, bedrohtes aquatisches Leben, psychische Gesundheit und das Militär als Friedensbringer». Während der Spezialwoche begegnen die Lernenden diesen Themen an unterschiedlichen Lernorten in der ganzen Schweiz. Sie fixieren ihr gemeinsames Erleben ihrer Eindrücke in Bild- und Filmaufnahmen, auch Experten werden zu ihren Erwartungen an die Zukunft interviewt. In 50 Jahren soll ein erster Rückblick, wieder an gleicher Stelle, erfolgen. Nur diesmal mit altgewordenen Greisen anstelle junger Lernenden.

Klasse A33: A33 auf Reisen

Wir lernen Aarau besser kennen, reisen nach Zürich und nach Deutschland (Rust). Im Europapark suchen die Lernenden nach landestypischen Merkmalen und halten diese fest. Alle Reisen werden mit Fotos und Videoaufnahmen dokumentiert. Wir machen nicht nur physische, sondern auch gedankliche Reisen. So testet die Klasse verschiedene Gesellschaftsspiele und kocht gemeinsam Rezepte aus aller Welt und am Ende der Woche repräsentieren die Lernenden ihr Lieblingsland in einem Sportturnier.

Klasse A34: Alpen, Rösti, Uhren und Chalets – Typisch Schweiz?

Die Klasse A34 befasst sich während der Spezialschulwoche mit stereotypen Raumdarstellungen und Vorstellungen von der Schweiz und anderen europäischen Ländern. Die Lernenden suchen Orte wie den Europapark oder die Swiss Miniatur auf, an denen die Schweiz stereotyp und traditionell präsentiert wird. Um diese Darstellungen zu überprüfen, reisen sie mit dem Zug nach Genf, nach Zürich und ins Tessin. In Genf erkunden sie das Gelände der UN und die Schweiz als Ort der internationalen Politik und besuchen das Museum der Luxusuhren-Manufaktur Patek Philippe. In Zürich erkunden Sie zu Fuss das Niederdorf und besuchen das FIFA Museum.

Klasse A35 und W15: Grenzen erfahren – Grenzen überwinden

Die Lernenden der Klassen A35 und W15 setzen sich mit ihren persönlichen Ängsten und Grenzen auseinander. Dabei erleben sie unterschiedliche (Grenz-) Erfahrungen und stellen sich ihren eigenen Ängsten: Sei es in der Dunkelheit der Gassen während einer nächtlichen Stadtführung in Aarau, beim Erleben von grenzüberschreitenden Prozessen am Flughafen Zürich oder bei der Auseinandersetzung mit der Thematik «Atomkraftwerk».

Ebenso erfahren die Lernenden mittels einer Strassenumfrage, welche Grenzen und Ängste andere Menschen haben und wie sie diese überwinden können.

Klasse A81: Gesundheit, Essen und Verdauung

Ziel der Woche ist es, dass die Jugendlichen sich Gedanken über die Gesundheit, Sport, Suchtverhalten und Ernährung machen. Die Klasse hat sich dafür in 3 Gruppen aufgeteilt.

Eine Gruppe nimmt sich dem Organisieren des sportlichen Teils an, eine zweite übernimmt die Organisation des Kochens und die dritte Gruppe kümmert sich um das Herstellen eines Videos als Präsentation.

Die Woche wird mit einer Sucht- und Ernährungsberatung, einem Dokumentarfilm, Kickbox-Training, Fussballspielen, einem Besuch im Alpamare und mit kochen gefüllt.

Klasse A82: Gesundheit, Ernährung, Sport, Entspannung

Die Themen psychische und physische Gesundheit, sowie Ernährung, Übergewicht, Depression und Sport sorgen immer wieder für Schlagzeilen.

Die Lernenden der Klasse A82 setzen sich mit diesen Themen auseinander und haben sich folgende Fragen gestellt:

• Wie kann ich Krankheiten vorbeugen oder mit Schlafstörungen umgehen?

• Wie kann ich mich gesund ernähren oder aufhören zu rauchen/kiffen?

Die Le hoffen in den unterschiedlichen Workshops Inputs oder Lösungsvorschläge zu erhalten, damit sie ihre persönlichen Herausforderungen in den Griff bekommen und ihre physische wie auch psychische Gesundheit nicht gefährdet wird.

Klasse A83: Gesundheit

Jede Person wünscht sich, gesund zu sein und vor Krankheiten verschont zu bleiben. Mit einem vorbeugenden Lebensstil können wir viel für unsere eigene Gesundheit tun.

Während der Spezialwoche möchten wir in unserer Klasse die verschiedenen Aspekte zum Thema Gesundheit genauer beleuchten und uns aktiv damit auseinandersetzen. Wir möchten Gesundheitsberufe während eines Erlebnisparcours bei der OdA Gesundheit praktisch kennenlernen, zusammen Sport treiben, einen Ausflug mit einer Wanderung machen, Präsentationen und Aktivitäten zum Thema Ernährung oder psychischer Gesundheit durchführen und gemeinsam kochen.

Klasse A84: Sport, gesunde Ernährung und Wellness

Während der Spezialwoche beschäftigen sich die Lernenden vor allem mit Sport, gesunder Ernährung und Wellness mit dem Thema Gesundheit. Ziel ist es, nach der Klärung des Begriffs «Gesundheit», jeweils vor und nach einer gesundheitsfördernden Aktivität das momentane gesundheitliche Empfinden mit Hilfe eines Stimmungsbarometers zu erfassen und so herauszufinden, welche gesundheitsförderlichen Tätigkeiten und Verhalten jeder Einzelne in Zukunft gerne weiter pflegen möchte und möglicherweise auch sollte. Im Wesentlichen setzen wir uns mit Texten, Filmen und Aktivitäten zu einzelnen gesundheitsfördernden Verhalten auseinander. Um Gesundheit auch erleben zu können, wählte die Klasse demokratisch sportliche Aktivitäten, gesunde Ernährung und Wellness.

Klasse A85: Gesundheit, Ernährung, Bewegung – Sport, Spiel, Spass – Psychische Gesundheit, Suchtmittel

Die Lernenden der Klasse A85 interessieren sich für die verschiedensten Aspekte des Themas «Gesundheit». Sie möchten vieles erleben und sich dennoch konkreten Fragestellungen widmen. So ist ein buntes Programm entstanden, das zu jedem Aspekt Erfahrungen ermöglicht und Momente der Reflexion. Ausflüge ins Rolling Rock und an den Genfersee ins Alimentarium sollen die Gemeinschaft fördern und zeigen, wie Gesundheitsförderung gelebt werden kann. Um die konkreten, vertiefenden Fragestellungen aufzuarbeiten, werden Zweiergruppen jeweils eine Frage bearbeiten und in einer Klassenausstellung präsentieren.

Klasse A86: Gesundheit

Physische und psychische Gesundheit ist für eine gute Lebensqualität essenziell. Die Lernenden der Klasse A86 haben festgestellt, dass dazu viele verschiedene Aspekte gehören. Diese möchten wir kennen und erleben. Während der Spezialwoche stehen gesellige Erlebnisse zur Stärkung der Klassengemeinschaft im Zentrum. Beim Wandern in der Natur, Spiel und Spass in der Turnhalle und im Klassenzimmer und beim Kochen von gesunden, selbstgeplanten Menüs aus den Herkunftsländern der Lernenden kann dies intensiv stattfinden. Zusätzlich wird die App Ready4Life uns während dieser Woche individuell begleiten und coachen zu den Themen Stress, Alkohol, Sozialkompetenz, Rauchen und Medienkonsum.

Klassen A91 bis A96: Gesundheit