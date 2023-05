Kantonspolizei Aargau entlarvt 2200 Pädokriminelle

«Ninja Turtle» verschwand damit aber nicht vom Netz, sondern blieb als Profil für verdeckte Ermittlungen erhalten. Zuerst nutzten Spezialisten von fedpol und im Anschluss Spezialisten der Kantonspolizei Aargau das Profil um weitere anonyme Pädokriminelle zu identifizieren. Die mehrjährige verdeckte Operation im Internet ist von Erfolg gekrönt: 2200 Pädokriminelle werden aufgedeckt. Mutmassliche Täter in der Schweiz und weltweit konnten den zuständigen Behörden gemeldet werden. In diesem Zusammenhang kam es zu Verhaftungen in diversen Kantonen sowie unter anderem in Kroatien, Brasilien, Frankreich, Peru, Rumänien und Spanien.