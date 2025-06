Kevin Festival, Stephan Kino und Julia Schwipps

Da wäre zum Beispiel «Kevin Festival». War es am Greenfield, am Gränichen oder am Heitere? Ich habe keine Ahnung mehr, auf welchem Festival wir waren, was wir besprochen haben oder warum ich dringend seine Nummer haben musste. Ich weiss nur: Es war laut, wir hatten Schlamm im Gesicht und haben uns eine Dose Bier und eine Zigarette geteilt.