Kindergarten Schachen: Neuer Standort am Badergässli
In Rekordtempo wurden im Frühling 2025 – nach Entfernung von Altlasten und Rückbau nicht mehr benötigter Trennwände – ein neuer Bodenbelag mit Bodenheizung verlegt, die Sanitäranlagen ergänzt, Türen, Garderoben, Küche und Akustikelemente eingebaut sowie eine neue Beleuchtung montiert. An der Stelle der früheren Garagen ist ein überdachter Aussenraumbereich entstanden. Selbstverständlich wurden auch die Bewilligungsauflagen betreffend Brandschutz, Erdbebensicherheit und Barrierefreiheit umgesetzt.
Der Umbau ist gelungen. Die grosszügigen Räumlichkeiten sind einladend und lichtdurchflutet, alte und neue Elemente ergänzen sich. Der provisorische Kindergarten ist dank seiner Nähe zum Schulareal Schachen ideal gelegen und könnte, sollten die Räumlichkeiten in ein paar Jahren nicht mehr als Kindergarten benötigt werden, beispielsweise als Mittagstisch weiterbenutzt werden. AAR