Der provisorische Kindergarten ist dank seiner Nähe zum Schulareal Schachen ideal gelegen.

Bild: ZVG/Stadt Aarau/Jürg Zimmermann, zimmermannfotografie.ch

Kindergarten Schachen: Neuer Standort am Badergässli

Ab dem neuen Schuljahr wird der Gewerbebau am Badergässli 6 als provisorischer Kindergarten umgenutzt. In ein paar Tagen werden viele Kindergartenkinder des Schachenquartiers das Schuljahr in einem neuen «Kindsgi» starten. Der Gewerbebau am Badergässli 6, der bis Ende 2022 das Geschäft für Tauchausrüstung «Scuba Shop» beherbergte, wird ab dem neuen Schuljahr als provisorischer Kindergarten umgenutzt.