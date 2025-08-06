 
Der provisorische Kindergarten ist dank seiner Nähe zum Schulareal Schachen ideal gelegen.
Bild: ZVG/Stadt Aarau/Jürg Zimmermann, zimmermannfotografie.ch
Aarau

Kindergarten Schachen: Neuer Standort am Badergässli

 
- zuletzt aktualisiert am 06.08.2025 09:35
Ab dem neuen Schuljahr wird der Gewerbebau am Badergässli 6 als provisorischer Kindergarten umgenutzt. In ein paar Tagen werden viele Kindergartenkinder des Schachenquartiers das Schuljahr in einem neuen «Kindsgi» starten. Der Gewerbebau am Badergässli 6, der bis Ende 2022 das Geschäft für Tauchausrüstung «Scuba Shop» beherbergte, wird ab dem neuen Schuljahr als provisorischer Kindergarten umgenutzt.

In Rekordtempo wurden im Frühling 2025 – nach Entfernung von Altlasten und Rückbau nicht mehr benötigter Trennwände – ein neuer Bodenbelag mit Bodenheizung verlegt, die Sanitäranlagen ergänzt, Türen, Garderoben, Küche und Akustikelemente eingebaut sowie eine neue Beleuchtung montiert. An der Stelle der früheren Garagen ist ein überdachter Aussenraumbereich entstanden. Selbstverständlich wurden auch die Bewilligungsauflagen betreffend Brandschutz, Erdbebensicherheit und Barrierefreiheit umgesetzt.

Der Umbau ist gelungen. Die grosszügigen Räumlichkeiten sind einladend und lichtdurchflutet, alte und neue Elemente ergänzen sich. Der provisorische Kindergarten ist dank seiner Nähe zum Schulareal Schachen ideal gelegen und könnte, sollten die Räumlichkeiten in ein paar Jahren nicht mehr als Kindergarten benötigt werden, beispielsweise als Mittagstisch weiterbenutzt werden. AAR

Der lichtdurchflutete Innenraum wartet auf den letzten Feinschliff, die Möblierung und natürlich die Kinder. 
Bild: ZVG/Stadt Aarau/Jürg Zimmermann, zimmermannfotografie
TAGS: Aarau Kreisschule Aarau-Buchs

