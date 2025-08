Kobudokas der Kampfsportschule Aarau bestehen Schwarzgurtprüfungen erfolgreich

Die Kobudo-Prüfungen fanden im internationalen Sommerlager im Okinawa Kobudo in Thonon les Bains (F) am Genfersee statt unter der Leitung von Maurice Roggero (8. Dan), Kobudo-Head-Instruktor der World Oshukai Federation (WOF). Die WOF wurde gegründet von Kobudo- und Karate-Grossmeister Kenyu Chinen aus Okinawa/Japan (10. Dan).

Kobudokas aus vielen Ländern folgten der Einladung der WOF und nahmen an diesem Sommerlager teil, das seit rund 40 Jahren jedes Jahr im Sommer traditionsgemäss in Thonon-les-Bains (F) stattfindet.

Kobudo

Kobudo ist eine traditionelle Kampfkunst ausschliesslich mit fernöstlichen Kampfsportwaffen, oft auch bezeichnet als Karate mit Kampfsportwaffen. Da die Basis von Kobudo und Karate (Stellungen, Angriffe, Blockbewegungen etc.) die gleiche ist, sind es vor allem Karatekas, die Kobudo zusätzlich zum Karate praktizieren.

Die Besonderheit beim Kobudo darin, dass die Waffen meist einen handwerklichen Hintergrund besitzen. So waren die Kobudo-Waffen ursprünglich Bauernwerkzeuge und Alltagsgegenstände, die in Okinawa/Japan ausschliesslich zur Selbstverteidigung eingesetzt wurden. Zu den bekanntesten Kobudo-Waffen zählen Nunchaku, Bo, Tonfa, Sai, Kama.