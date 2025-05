Kölliken/A1: Im Wiesland gelandet

Der Unfall ereignete sich am Sonntag, 04. Mai 2025, gegen 13.45 Uhr, auf der Autobahn A1 bei

Kölliken. Bei starkem Regen war die 46-jährige Lenkerin in einem Mercedes-Benz in Richtung Zürich

unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Aarau West geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam von der

Fahrbahn ab. Folglich überquerte die 46-Jährige mit ihrem Sportwagen eine Böschung und die

Autobahnauffahrt. Zum Stillstand kam der Wagen schlussendlich im angrenzenden Wiesland.

Die Lenkerin verletzte sich beim Unfall leicht und wurde durch eine Ambulanz ins Spital gebracht.

Am Mercedes-Benz entstand Sachschaden.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Autofahrerin unter anderem Aquaplaning zum Verhängnis

geworden sein. Die Kantonspolizei Aargau hat die entsprechenden Ermittlungen zur Unfallursache

aufgenommen. – KAPO