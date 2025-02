Kölliker und Müheler Schützen zeigen sich in guter Form 

Am Freitag setzte sich im Gruppenwettkampf Pistole das Quartett von Kölliken in einem extrem spannenden Wettkampf gegen Fahrwangen durch. Für Kölliken schossen Kaya Buser, Marc Fischer, Bernhard Kayser und Rogerio Jörg. Auch bei den Pistole-Aufgelegt-Schützen siegte Kölliken (mit Leonardo Iapello, Alois Larcher und Walter Tribelhorn), hier vor Rupperswil II und Oberentfelden. Zum Abschluss des Freitagprogramms verteidigte Wettingen-Würenlos in der Gruppenmeisterschaft der 10-m-Gewehrschützen seinen Titel souverän vor Buchs. Bei den Gewehr-Auflegern siegte Zufikon A2 – Muhen A und Buchs A belegen die Plätze 6 und 7.

Am Samstag, im U21-Final der Pistolenschützen, baute der Kölliker Titelverteidiger Rogerio Jörg nach famosen ersten fünf Schüssen leider ab und musste sich mit Bronze begnügen. Seine Kölliker Klubkollegin Kaya Buser (Strengelbach) war hingegen die Nachwuchsentdeckung des Tages mit der Pistole. Sie lieferte der späteren Siegerin Ayleen Paolozzi bis zum letzten Schuss ein spannendes Duell. Sie zeigte sich mit Silber zufrieden und gestand: «Als ich nach 18 Schüssen an der Spitze lag, wurde ich doch etwas nervös.»

Der letzte Pistolentitel wurde bei den Veteranen vergeben: Der erstmals in dieser Alterskategorie schiessenden Stefan Vögele aus Gränichen, setzte sich gegen den Fricker Rudolf Herbst durch und gewann Gold. Bei der Elite war aus regionaler Sicht nichts zu holen. Im Final der Elite-Pistolenschützen rüttelte der Brittnauer Bernhard Kayser wieder einmal an der langjährigen Dominanz des Dieter Grossen, ohne diesen aber zu stürzen. Grossen gewinnt seinen 78. Aargauer Meistertitel mit drei Zehntelpunkten Vorsprung. Der einzige Vertreter aus unserer Region, der Müheler Raphael Levy, wird Zehnter.

Der Sonntag war in der Aarauer Kasernenhalle «Nachwuchstag». Dieser wurde dominiert von jungen Schützen aus Fahrwangen und Baden, wobei auch Menziken-Burg überraschend in Erscheinung trat. Aus regionaler Sicht ist der 3. Platz im Einzelwettkampf Nachwuchs Pistole 10m für den Kölliker Niklas Vogt zu verzeichnen. In der U17-Gruppenmeisterschaft setzte sich Muhen mit grossem Vorsprung auf zwei Obersiggenthaler Teams an die Spitze. Erwähnenswert auch die Bronzemedaille für Muhen im Teamkampf der 10-17 Jährigen. In den Einzelwettkämpfen Gewehr belegen Ayleen Schweizer, Chloé Peter und Yannis Gräni, alle drei aus Muhen und mit Jahrgang 2011 beste Platzierungen. WR/RC