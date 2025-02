Bei der Kollision auf der Schnellstrasse bei Oberentfelden wurden mehrere Personen leicht verletzt.

Bild: KAPO

Kollision verläuft glimpflich

Am Samstagnachmittag kam es auf der Suhrentalstrasse zwischen zwei Fahrzeugen zu einer frontal-seitlichen Kollision. Mehrere Personen mussten zwecks Kontrolle in Spitäler gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.