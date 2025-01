Kontroverse um KSAB-Budget: Referendumskomitee fordert Marschhalt

Das Referendumskomitee «Bildung statt Verwaltung» hat sich in einer Medienmitteilung kritisch zu einem Interview von Salvatore Nunziata und Corinne Trachsel, den Spitzen des Schulvorstands der Kreisschule Aarau-Buchs (KSAB), in der «Aargauer Zeitung» geäussert. Besonders heftig fällt die Kritik an den Aussagen aus, die kritische Haltungen im Kreisschulrat als problematisch bezeichnen.