Kreditantrag fürs Jubiläum «600 Jahre Densbüren» bewilligt

Die Gemeinde Densbüren feiert 2026 ihr 600-Jahr-Jubiläum.

Bild: TIZ

Am Freitagabend, 21. November, fanden in Densbüren die Ortsbürger- und die Einwohnergemeindeversammlungen statt. Gemeindeammann Robert Wernli begrüsste im Gemeindesaal zunächst 22 von 147 Stimmberechtigten zur Ortsbürgergemeindeversammlung. Haupttraktandum war der Kreditantrag über 40’000 Franken für das Jubiläumsjahr «600 Jahre Densbüren». Die Ortsbürger genehmigten den Kredit deutlich. Anstelle eines einmaligen Grossanlasses sollen 2026 verschiedene Dorffeste mit Jubiläumsakzenten gestaltet werden – der Höhepunkt ist an der Bundesfeier vom 1. August mit einem kantonalen Kulturerbetag geplant. Auch das Budget 2026 mit einem Ertragsüberschuss von 35’400 Franken wurde gutgeheissen.

An die anschliessende Einwohnergemeindeversammlung nahmen 58 der 564 Stimmberechtigten teil. Sämtliche sieben Traktanden erhielten ein klares Ja. Genehmigt wurden unter anderem die Kreditabrechnungen für die Strassenbeleuchtung und die Kanalsanierung, beide mit erfreulichen Minderkosten. Ebenfalls beschlossen wurde eine moderate Erhöhung der Entschädigungen für den Gemeinderat sowie eine Anpassung des Finanzierungsreglements für Wasser- und Abwassergebühren.

Das Budget 2026 der Einwohnergemeinde rechnet bei einem Steuerfuss von 117 Prozent mit einem Aufwandüberschuss von 141’650 Franken. Zudem wurden drei Einbürgerungsgesuche von in Densbüren wohnhaften Personen gutgeheissen.