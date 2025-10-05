Kuhstallparty mit Fondue und Raclette

Seit gut 20 Jahren lädt die Tierhaltergemeinschaft Eichenberger/Lüscher zur Kuhstallparty für Käseliebhaber ein. Der gesellige Anlass findet auf dem Lenzhof von Daniel und Renate Eichenberger statt. Sie sind die einen 50 Prozent der Tierhaltergemeinschaft. Die andere Hälfte bilden Luzia und Christian Lüscher vom Bauernbetrieb neben dem Strohdachhaus. Gemeinsam sorgen sie seit Jahren für die Organisation und Durchführung der grossen Kuhstallparty.

Längst kommen die Gäste teilweise von weit her zum Lenzhof nach Obermuhen. Ein Parkdienst ist nötig, damit alle Autos einen Platz finden in der nahen Umgebung des Lenzhofs. Dann kann es losgehen. Die Gastgeber empfangen die Gäste auf dem Hofplatz, schauen auf der mehrseitigen Liste, in welchem der festlich dekorierten Scheunen für sie reserviert ist. Oktoberfeststimmung kommt auf, wenn die Bedienung flink anrauscht, sie im Dirndl, er im karierten Hemd und Lederhose. Hinter den Kulissen sorgt ein eingespieltes Helferteam für einen reibungslosen Ablauf. Auf dem Menüplan stehen unter anderem Fondue und Raclette, leckere Desserts und der legendäre «Kafi Kuhschwanz». Wer nach einer allfälligen Überdosis Käse ein hochprozentiges «Verreisserli» benötigt, steuert am besten die legendäre Bar an. Kaspar Flückiger

