Kulinarisches Feuerwerk im Kulturkeller

Der Kulturkeller Teufenthal verwandelte sich am 12. Juni in einen wahren Gourmet-Tempel. Im Rahmen des Events «Kochen mit Freunden» luden Mathias und Tung Droz vom Team Foodart4you aus Gränichen zur vierten Ausgabe ihres kulinarischen Abends. Dabei servierten sie zusammen mit befreundeten Spitzenköchen ein sechsgängiges Menü der Extraklasse – und das für einen erstaunlich bescheidenen Preis.

Spitzenköche zum Anfassen

Was sonst nur in luxuriösen Hotels und Edelrestaurants zu erleben ist, wurde in Teufenthal für ein breites Publikum möglich. Die rund 80 Gäste genossen ein kulinarisches Feuerwerk, das von Gault&Millau und Guide Michelin ausgezeichneten Köchen kreiert wurde. Mit dabei waren Grössen wie Säm Tobler, Hugo Weibel, Marcel Reist und Michael Erpen – allesamt langjährige Weggefährten und Freunde von Mathias Droz.

«Wir kennen uns seit Jahren und helfen einander bei solchen Anlässen immer wieder gerne», erklärte Droz, der sich mit diesem Konzept bewusst dafür einsetzt, die gehobene Küche für jedermann zugänglich zu machen. «Und das Ganze macht uns einfach auch grossen Spass.»