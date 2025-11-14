Kurt W. Ineichen übergibt sein «Lebenswerk» – Behmen Holding AG wahrt die Eigenständigkeit
Die Behmen Holding AG ist eine Unternehmensgruppe, welche vor 25 Jahren von Kurt W. Ineichen gegründet wurde und seither erfolgreich im Wirtschaftraum Mittelland in den Bereichen Versicherung und Vorsorge, Vermittlung von Hypotheken und Anlagen sowie Vermarktung von Immobilien tätig ist. «Der Erfolg sind meine Mitarbeitenden», führt Ineichen aus und sein Rezept einer starken Belegschaft will er auch für die Zukunft mit eigenständigem Fortbestand und Weiterentwicklung sicherstellen. «Es wäre ertragsreicher gewesen, das Unternehmen einer international positionierten Broker-Gesellschaft zu verkaufen, darauf habe ich bewusst verzichtet», führt Ineichen aus. Für die treue Kundschaft und für die Mitarbeitenden. So freut sich der aktuelle und auch künftige Verwaltungsratspräsident ausserordentlich, sein «Lebenswerk» per 1. Januar 2026 an seine langjährigen Weggefährten Jan van Rijs (CEO Behmen Versicherungsbroking AG), Reto Suter (Leiter Vertreib Behmen Versicherungsbroking AG) sowie an die Mandatsleiter Bernd Kilian, Markus Kilian, Werner Moser, Stephan Vögeli und Peter Widmer zu übergeben.
Kompetenzzentrum für Unternehmen und Privatpersonen
Behmen ist das Kompetenzzentrum für Unternehmen und Privatpersonen, die fundiert, kompetent und persönlich in den Bereichen Versicherungen, Vorsorge, Unternehmensberatung, Hypothekarfinanzierung und Immobilien beraten werden. Innovative und massgeschneiderte Versicherungs- und Vorsorgelösungen werden durch Angebotsvergleiche optimiert. Veränderungen des Marktumfeldes, digitale Transformation, Strategieänderung, Gewinn- und Effizienzsteigerung sind Herausforderungen, bei denen Behmen ihre Kunden vielseitig und kompetent unterstützt. Sie profitieren ebenso von Erfahrung und Marktkenntnissen im Immobilienbereich – bei Erwerb oder Verkauf. Dazu beraten Bank- und Versicherungsfachleute von Behmen bei der bestmöglichen Hypothekarfinanzierung.
Weiterentwickeln und ausbauen
Im Rahmen der Firmenübergabe werden gleich auch neue Ziele genannt. Das Kerngeschäft wird weiterhin die Brokertätigkeit für KMU und Unternehmen der Behmen Versicherungsbroking AG bleiben. Gestärkt werden sollen im Bereich der Immobilienvermarktung und Hypotheken auch die Behmen Finanzdienstleistungen AG sowie die Behmen Immobilen AG. PD