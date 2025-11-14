Kurt W. Ineichen übergibt sein «Lebenswerk» – Behmen Holding AG wahrt die Eigenständigkeit

Die Behmen Holding AG ist eine Unternehmensgruppe, welche vor 25 Jahren von Kurt W. Ineichen gegründet wurde und seither erfolgreich im Wirtschaftraum Mittelland in den Bereichen Versicherung und Vorsorge, Vermittlung von Hypotheken und Anlagen sowie Vermarktung von Immobilien tätig ist. «Der Erfolg sind meine Mitarbeitenden», führt Ineichen aus und sein Rezept einer starken Belegschaft will er auch für die Zukunft mit eigenständigem Fortbestand und Weiterentwicklung sicherstellen. «Es wäre ertragsreicher gewesen, das Unternehmen einer international positionierten Broker-Gesellschaft zu verkaufen, darauf habe ich bewusst verzichtet», führt Ineichen aus. Für die treue Kundschaft und für die Mitarbeitenden. So freut sich der aktuelle und auch künftige Verwaltungsratspräsident ausserordentlich, sein «Lebenswerk» per 1. Januar 2026 an seine langjährigen Weggefährten Jan van Rijs (CEO Behmen Versicherungsbroking AG), Reto Suter (Leiter Vertreib Behmen Versicherungsbroking AG) sowie an die Mandatsleiter Bernd Kilian, Markus Kilian, Werner Moser, Stephan Vögeli und Peter Widmer zu übergeben.