Lärmarmer Deckbelags beim Knoten Bavaria wird ab 20. Mai eingebaut – Es kommt zu Behinderungen

Die Arbeiten im Teilprojekt 2 (Knoten Bavaria) des Gesamtprojekts Aarau–Buchs–Suhr nähern sich dem planmässigen Abschluss. Ab Dienstag, 20. Mai 2025, wird der neue lärmarme Deckbelag auf der Kantonsstrasse eingebaut: Vom Kreisel Gais in Aarau über die Buchserstrasse und den Kreisel Bavaria, bis rund 100 Meter über die Einmündung der Südallee in Richtung Suhr.

Der Einbau erfolgt in vier Etappen und wird in drei Nachtschichten sowie während einer Wochenend-sperrung ausgeführt. Witterungsbedingte Anpassungen am Bauprogramm bleiben vorbehalten. Während der Bauzeit ist mit temporären Sperrungen und erschwerten Durchfahrten zu rechnen.