Den Apéro genossen die Mitglieder sowie Landbesitzer und Bewirtschafter auf der Terrasse des Restaurants Moosersagi in Wiliberg.

Bild: Alfred Weigel

Langlaufverein Kalthof-Wiliberg: Fest für Landbesitzer, Helfer und Mitglieder

Der Langlaufverein Kalthof-Wiliberg (LLV) lud Landbesitzer, Bewirtschafter, Helfer und Mitglieder erstmals zum Sommerhock ins Restaurant Moosersagi. Neben einem feinen Essen standen der Dank für die Unterstützung und ein Rück- und Ausblick im Zentrum