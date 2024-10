Lenkerin bei Selbstunfall eingeklemmt

Der Unfall ereignete sich am späten Samstagabend, dem 12. Oktober, gegen 23 Uhr, in der Nähe der Klinik Barmelweid. Die Kantonale Notrufzentrale wurde alarmiert, nachdem ein auf der Seite liegendes Fahrzeug entdeckt worden war, in dem die junge Fahrerin eingeklemmt war. Rettungskräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst fanden die Lenkerin des Seats in ihrem stark beschädigten Wagen, jedoch ansprechbar.