Lindenapotheke: Eröffnung mit Pauken und Trompeten

Ein Vierteljahrhundert ist es her, seit Andreas Brunner am Schinhuetweg 5 in Unterentfelden eine Lindenapotheke eröffnet hat. In den letzten Jahren wuchs das Familienunternehmen kontinuierlich und das Angebot wurde ausgebaut. Als das Schuhgeschäft nebenan auszog, entschieden Andreas und seine Tochter Isabelle Brunner, die Ladenfläche zu übernehmen und die Apotheke und Drogerie zu vergrössern.