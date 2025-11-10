«Lindenfeld» erhält höchste Kinaesthetics-Auszeichnung
Ein grosser Erfolg für das Lindenfeld: Als erste Pflegeinstitution in der Schweiz wird sie mit Level 3 von der European Kinaesthetics Association ausgezeichnet und erreicht damit die höchste Stufe. Im Bereich der spezialisierten Pflege und Betreuung ist diese Auszeichnung ein wichtiger Erfolg, der am 7. November mit Bewohnenden/Klienten und Mitarbeitenden gebührend gefeiert wurde.
Beweglichkeit bis ins hohe Alter
Das Kinästhetik-Konzept unterstützt und fördert die Bewegungsautonomie von jungen und betagten Menschen. Seit Jahren setzt sich das Lindenfeld konsequent für die Umsetzung ein. Barbara Meier, Spezialistin für angewandte Kinästhetik, schult und begleitet Mitarbeitende und Bewohnende/Klienten gleichermassen und ist für die wichtige Auszeichnung federführend verantwortlich. «Das gemeinsame Lernen und Entwickeln ist eine erfüllende Aufgabe. Ich habe riesig Freude und danke euch allen!» so Meier.
Brigitte Marty-Teuber, Geschäftsleiterin Kinaesthetics Schweiz, überreichte feierlich die Urkunde für die Re-Auszeichnung und verwies unter anderem in ihrer Ansprache darauf, dass diese hohe Aus-zeichnung ausschliesslich an Institutionen vergeben würde, die zum zweiten Mal in Folge in sämtli-chen geprüften Kategorien mindestens die Note 5 von 6 erreicht hätten. «Das verlangt einen erhebli-chen Einsatz, dieses Niveau zu halten oder sogar weiter zu verbessern», betonte Marty-Teuber.
Dominique Deubelbeiss, Leiterin Pflege & Therapien sowie Mitglied der Geschäftsleitung im Linden-feld, würdigte die Zusammenarbeit im ganzen Haus: «Besonders beeindruckend ist die berufsgrup-penübergreifende Bereitschaft das Thema mitzutragen und zu gestalten: von den Pflegenden, über Therapie, Hauswirtschaft bis in die verschiedenen Teams aller anderen Bereiche. Wir feiern mit Dankbarkeit diese herausragende Auszeichnung,» so Deubelbeiss. Simone Mayer-Jacober