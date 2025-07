Männerriege Oberentfelden säubert altes Pétanque-Feld

Die Volleyball-Gruppe der Männerriege Oberentfelden säuberte das alte Pétanque-Feld im Frei- und Hallenbad Entfelden. Mit Hacken, Körben und Rechen bestückt, ging es dem Unkraut an den Kragen. Ziel war es, das alte Pétanque-Feld aus seinem Dornröschenschlaf zu wecken. Damit die Volleyball-Gruppe sich auch in einer anderen, etwas gemütlicheren Sportart, üben und sich unter Freunden treffen kann. Dass an einem schönen Feierabend im Badi Restaurant dann noch ein kühles Bier oder ein feines Glas Wein lockt, ist ein schöner Nebeneffekt.