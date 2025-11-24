Märchenhafter Adventsmärt mit grosser Ausstrahlung

Ursula Kiefer, die Präsidentin des organisierenden Vereins Märtchratte Walterswil.

Bilder: Jil Lüscher

So klein der Walterswiler Adventsmärt sein mag, so gross ist seine Ausstrahlung. Die Besucherinnen und Besucher schätzen das breite Angebot an ausschliesslich handgemachten Produkten.

«Wer bei uns ausstellen will, muss seine Ware handgefertigt hergestellt haben», sagt Ursula Kiefer. Sie ist die Präsidentin des Vereins Märtchratte, der den Adventsmärt in Walterswil seit 1994 durchführt. Grossen Wert wird bei den Organisatorinnen auch auf die Vielseitigkeit des Angebotes gelegt: «Wir wollen pro Produktekategorie möglichst nur einen Verkaufsstand».

Der flächenmässig überschaubare Anlass ist eine Topadresse für alle, die auf der Suche nach dem Weihnachtsgeschenk mit der besonderen persönlichen Note sind. Beim Rundgang durch die sehenswert geschmückte Mehrzweckhalle ist die Chance gross, fündig zu werden.

Apropos: Eine Art von Unikat und fast schon kultig, sind auch die kleinen, gelben Werbeschildchen, mit denen Walterswil weit über die Region auf seinen Adventsmärt aufmerksam macht: «Beim Aufstellen legt mein Mann mit dem Auto rund 100 km zurück», sagt Ursula Kiefer. Sie ist von der Wirkung überzeugt, die Menschen würden von weit her den Weg nach Walterswil finden und das, obwohl man geografisch etwas ab dem Schuss liege.

Jil Lüscher