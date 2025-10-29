Werbung
Ad+
Redaktion
E-Paper
Login
News
Amtliches
Übersicht
Amtliche Mitteilungen
Baugesuche
Baubewilligungen
Todesanzeigen
Übersicht
Todesanzeige aufgeben
Todesanzeigen
Veranstaltungen
Sonderthemen
Übersicht
Karriere und Bildung
Werbung
Search for:
News
Amtliches
Übersicht
Amtliche Mitteilungen
Baugesuche
Baubewilligungen
Todesanzeigen
Übersicht
Todesanzeige aufgeben
Todesanzeigen
Veranstaltungen
Sonderthemen
Übersicht
Karriere und Bildung
Werbung
Sie sind hier:
Home
>
Todesanzeigen
>
Margaretha Zobrist-Stauffer
Todesanzeigen
Margaretha Zobrist-Stauffer
- zuletzt aktualisiert am 29.10.2025 13:28
30.10.2025 18:00
Verwandte Themen
Todesanzeigen
Helmut Neuschwander
30. Oktober 2025 06:00 Uhr
Todesanzeigen
Rösli Müller-Heid
30. Oktober 2025 06:00 Uhr
Todesanzeigen
Alois Wilhelm
30. Oktober 2025 06:00 Uhr
Todesanzeigen
Rudolf Hottiger
30. Oktober 2025 06:00 Uhr
Todesanzeigen
Roland Buchser
30. Oktober 2025 06:00 Uhr
Login
Sign Up
Angemeldet bleiben
Passwort vergessen?
Sign in
Ich bin mit den
allgemeinen Geschäftsbedingungen
einverstanden und habe die
Datenschutzbestimmungen
zur Kenntnis genommen
Sign Up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Email Reset Link