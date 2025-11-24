Mehr als ein Hauch von Wintermagie

Martina Maurer ist gelernte und langjährig erfahrene Floristin EFZ. Seit zwei Jahren hat sie das Geschäft nun an der Kirchleerauerstrasse 7, das in Selbstbedienung täglich geöffnet ist. Das Modell habe sich bewährt, sagt sie, und sie habe mit der Ehrlichkeit der Kundschaft fast ausschliesslich positive Erfahrungen gemacht. Ihre Weihnachtsausstellung findet bereits seit 2018 jährlich statt.

Natürlichkeit, gold und creme sehr im Trend

Sie zeigte der Kundschaft schon zum Start der Ausstellung gerne ihr Sortiment, wie etwa prächtige Amaryllis und dekorative haltbare Pusteblumen. Martina Maurer sagt: «Ich gebe mir jedes Jahr viel Mühe, meinen Kunden eine funkelnde Weihnachtsausstellung zu präsentieren und immer wieder neue Kreationen zu gestalten. Letzte Woche hatte ich einen Polterabend mit 12 Frauen hier, ein tolles Fest. Nächste Woche kommen 30 Kinder zum Adventskranzbinden. Das ist auch immer sehr schön.» Welche Trends gibt es aktuell in der Vorweihnachts-Deko und Floristik? «Natürlichkeit ist angesagt, gold und creme ist im Moment sehr trendig. Es ist mir sehr wichtig, dass es für jeden Geschmack etwas dabei hat. Und wenn nicht, gestalte ich sehr gerne auch nach Wunsch.» Nach den drei Tagen sagt sie: «Ich bin mit dem Publikumsaufmarsch sehr zufrieden. Das Wetter war wirklich fast perfekt für eine Weihnachtsausstellung.»