Mehr Gewinn, neue Schwerpunkte und KI im Blick

Neuausrichtung für 2026: Strukturen, Gesundheit, Gewerbe

Holziken Abgang hat Auswirkungen

Im Jahresbericht hob Markus Bolliger auch wichtige regionale Projekte hervor. So etwa die Genusswanderung des Netzwerks Su(h)rental, die neue Broschüre «Älterwerden in der Region Suhrental und Ruedertal» im Bereich Alterspolitik oder den Lehrstellenparcours mit rund 280 Schülerinnen und Schülern aus Schöftland und Triengen. Letzterer findet am 5. September erneut in der Turnhalle Schöftland statt.