Meilenstein für das Projekt Breitenegg

Am Freitag, 14. Juni, war es soweit. Der Gemeinderat und die Eigentümer der Firma Breitenegg Immo AG, Simone und Stefan Ringler, haben die entsprechenden Verträge unterzeichnet. Konkret hat die Ortsbürgergemeinde Kölliken die bisherigen Rechte am Projekt Breitenegg, unter Einbezug der Architektin, der Breitenegg Immo AG mit Sitz in Kölliken, abgetreten.