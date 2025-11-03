Vom MiA-Vorstand (von links): Kurt Röthlisberger (Marketing/Presse), Vizepräsidentin Beatrix Donzé, Stefan Ballmer (Präsident) und Hansjörg Lüthi (erster MiA-Präsident). Es fehlen Monika Frei (Aktuarin) und Kurt Häfliger (Finanzen).

Bild: Alfred Weigel

MiA: Vom Pilotprojekt zum Erfolgsmodell

Seit 15 Jahren bringt der Entfelder Verein «Mobil im Alter» Seniorinnen und Senioren sicher ans Ziel. Beim Jubiläumsfest im Golfpavillon Aarau-West wurde nicht nur gefeiert, sondern auch ein Blick in die Zukunft geworfen – mit neuen Gemeinden, moderner Software und viel Dankbarkeit für das grosse Engagement der Freiwilligen.